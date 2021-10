Da riforma ammortizzatori a sicurezza, le incognite del lavoro

(Teleborsa) - "In queste ore ci sarà unsudel Sindacato in cui proveremo ainsieme al Ministero della Salute risposte sull'applicazione" del. Lo ha detto il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,nel corso di un'iniziativa sulpromossa dalla Inas-Cisl.Sulla"credo che indiciunaC'è unain corso ed unma credo che dobbiamo mantenerecioè di avere unche seppur differenziato abbia"."C'è unaperchè stiamo affrontando unla preoccupazione è per ilnon per il. E' unche può avere contraddizioni credo che ci si debba"Il mio auspicio è che riprenda ilperma più in generale ci sia occasione di riprendere ilavviato a marzo dell'anno scorso che è essenziale. In unacome questa ilma unaper la tenuta democratica e per".Quanto alla sicurezza del lavoro "sta per arrivare unche dà una prima risposta anchee che prevede "unache"Se ci sono delle risorse da mettere in campo in questo momento vanno utilizzate soprattutto per gestire gli effetti che la pandemia ancora produce. Se c'èa difendere chi", ha detto Orlando. "Costruire trattamenti diversi per persone diverse rischia solo di far aumentare il caos" ha aggiunto ."Se va fatto scendere il prezzo dei tamponi questo lavoro va fatto inper tutto il mondo del lavoro. Io ho sempre detto che ci dobbiamo preoccupare di chi ha perplessità e dubbi ma anche chi ha scelto dal primo giorno di fare ilesercitando un dovere civico, queste persone credo andrebbero tenute un po' più in considerazione".