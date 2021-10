Educazione finanziaria, Intesa Sp lancia progetto "Psiche, emozioni e decisioni"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in programma ilsempre alle 18, percone in modo, interattivo e divertente:lancia il- si legge nella nota -e la crisi sanitaria ha aumentato timore e incertezza, portando le persone a un eccesso di cautela e all’immobilismo nelle scelte finanziarie. L’iniziativa, realizzata dal, in collaborazione consocietà di formazione e comunicazione scientifica composta da giovani matematici e fisici, ha l’obiettivo di consolidare il ruolo dellae di avvicinare le persone all’educazione finanziaria in maniera semplice e chiara.Webinar al via ilcon l’incontro dal titolodove si affronterà il tema del saper riconoscere e imparare dai nostri errori. Si prosegue il 21 ottobre conquando si parlerà di come sapersi adattare ai cambiamenti. Terzo incontroin programma il 25 ottobre e tratterà di come individuare le informazioni corrette e valutarle con spirito critico. Nell’ultimo appuntamento il 28 ottobre dal titolosi parlerà di come saper prendere decisioni consapevoli in condizioni di incertezza.In tutti gli incontri interverrà, Direttore e curatore del Museo del Risparmio, affiancandosi ai Direttori Regionali della Banca dei Territorioltre ai, che parleranno anche di scienza, in particolare di finanza comportamentale, in modoma anche