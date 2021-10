Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

Nexi

DiaSorin

Recordati

Unicredit

Banco BPM

Saipem

BPER

Reply

El.En

Alerion Clean Power

Sesa

Saras

Webuild

Credem

CIR

(Teleborsa) -, che chiudono con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,97%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,66 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +107 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,68%, poco mosso, che mostra un +0,16%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.959 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 28.502 punti.Buona la prestazione del(+1,22%); con analoga direzione, su di giri il(+1,8%).In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, dai 2,07 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,47 miliardi.di Milano, troviamo(+2,73%),(+2,66%),(+2,62%) e(+2,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,26%.Crolla, con una flessione del 2,21%.scende del 2,12%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Tra i(+5,06%),(+4,97%),(+4,46%) e(+4,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,05%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,76%.