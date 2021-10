Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021

Alkemy

Antares Vision

Aquafil

Avio

B&C Speakers

Banca Sistema

Be Shaping the Future

Blackrock

Carel Industries

Cellularline

Cementir Holding

Delta Air Lines

Equita Group

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

Gefran

Igd

Illimity Bank

Irce

JP Morgan

Landi Renzo

Newlat Food

Openjobmetis

Orsero

Pharmanutra

Piovan

Reply

Sabaf

Saes Getters

Sanlorenzo

Seco

Sesa

Sogefi

Tamburi

Tinexta

Wiit

Zignago Vetro

(Teleborsa) -Meeting annuale IIF 2021 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2021 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2021, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeG20 - 4° Meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20 a Washington DCSTAR Conference – Fall Edition - Edizione virtuale - La STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR di effettuare incontri one to one e in piccoli gruppi organizzati in modalità virtuale con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italianeEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta medio-lungo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021