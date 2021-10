L'indice dei titoli bancari in Italia è di poco in territorio negativo (-0,47%)

comparto bancario a Piazza Affari

Banca Sistema

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha aperto a quota 10.160,1, con una flessione dello 0,47% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 102, dopo aver esordito a 103.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,91% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,63%.Tra le azioni del, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,07% sui valori precedenti.