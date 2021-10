L'Indice delle società High Tech italiane interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+2,02%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 140.821,94, in aumento di 2.843,58 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 884,31, dopo aver esordito a quota 882,64.Tra i titoli del, bene, con un rialzo dell'1,40%.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,06%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,11% sui valori precedenti.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,71%.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,24%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,53%.