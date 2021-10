MeglioQuesto, CdA destina altri 2,5 milioni di euro per piano di buyback

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su AIM Italia da fine giugno e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha deliberato di, destinando alla sua esecuzione un ulteriore importo massimo di 2,5 milioni di euro. Le condizioni del programma rimangono quelle deliberate dall'assemblea del 28 maggio. Il buyback è stato avviato dal CdA del 28 luglio.Il piano di buyback ha molteplici obiettivi: implementareazionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity); dotarsi di un portafoglio di azioni proprie con l'obiettivo dicon potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni; poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della società; intervenire per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni.Alla data odierna, la società detiene 575.000 azioni proprie, pari all’1,099% del capitale sociale. Il Consiglio ha anche deliberato di richiedere, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.,del capitale sociale. L'obiettivo è "garantire una maggiore trasparenza dell’assetto proprietario, facilitare la comunicazione con gli azionisti e consentire un miglior coordinamento tra i soci stessi".