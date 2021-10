Mercati cauti guardano a Fed, earning season e inflazione

JP Morgan

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Recordati

Moncler

Amplifon

Saipem

Tenaris

ENI

Unipol

Unieuro

Tod's

De' Longhi

Alerion Clean Power

Saras

Webuild

Credem

IREN

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con la prudenza che ha caratterizzato l'avvio degli scambi. Gli investitori restano in attesa del dato sull'a settembre, dellee dell'avvio della stagione delle trimestrale americane che si apre oggi con i conti diSul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,157. Lieve aumento dell', che sale a 1.770,4 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,15 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.buona performance per, che cresce dello 0,72%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.982 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 28.522 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+2,53%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,67%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,55%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.Tra i(+5,42%),(+4,58%),(+4,37%) e(+4,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,45%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.