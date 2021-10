Rinnovabili, accordo Edison e Gruppo Dolomiti Energia per sviluppo impianto fotovoltaico

Edison

(Teleborsa) -, operatore responsabile leader della transizione energetica, e, hanno firmato un(PPA) per la realizzazione da parte dello storico operatore milanese di unL’accordo - spiega una nota congiunta - ha unaa partire da gennaio 2023 e prevede che il 100% dell’energia rinnovabile prodotta dall’impianto di proprietà di Edison venga ritirato da Dolomiti Energia Trading. Una volta in esercizio, l’impianto, con una capacità installata pari a 7MW, produrrà circa 11 GWh di energia all’anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 4.000 famiglie.e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello di Paese.La partnership con Dolomiti Energia Trading si inserisce nel piano strategico di Edison che ha definito una roadmap al 2030 in linea con i target italiani ed europei per la neutralità climatica e vede nella produzione da fonti rinnovabili uno dei suoi assi principali. Edison si è posta l’obiettivo di portare la capacità rinnovabile installata dall’attuale 1 GW a 5 GW tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, con una quota dedicata alla produzione di idrogeno verde (500 MW), perseguendo uno sviluppo bilanciato delle diverse fonti di generazione.e alla transizione energetica senza alcun bisogno di ricorrere a misure di incentivazione, ma secondo pure logiche di mercato grazie al PPA – dichiara–. Il nostro augurio è che la collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia prosegua anche nei prossimi anni con nuove iniziative”.. Il Gruppo Dolomiti Energia da tempo ha messo la decarbonizzazione al centro della propria strategia di sviluppo sostenibile - ha dichiarato-. Siamo storici produttori di energia idroelettrica e da molti anni forniamo ai nostri clienti solo energia certificata come rinnovabile. Ogni giorno con i nostri prodotti e servizi green siamo impegnati per generare valore per le comunità e l’ambiente con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del Paese".