Tokyo debole. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta debole per il listino diche segue il ribasso del mercato azionario americano, sui timori di un eccessivo rialzo delle quotazioni del greggio.L'indiceche si attesta sui valori della vigilia, termina in calo dello 0,18%,mentre, al contrario, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,03% dopo i positivi dati del commercio in Cina per il mese di settembre.In discesa(-1,43%); buona la prestazione di(+0,98%).Guadagni frazionali per(+0,6%); senza direzione(-0,05%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,18%.Il rendimento dell'è pari 0,09%, mentre il rendimento delscambia 2,96%.