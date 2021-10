Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,34% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.351 punti.In lieve ribasso il(-0,35%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,42%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,68%) e(+0,67%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,05%),(-0,51%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+2,21%),(+1,88%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,38%.In caduta libera, che affonda del 2,33%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Tra i(+3,06%),(+2,76%),(+1,98%) e(+1,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,94%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,61 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,51%.Sensibili perdite per, in calo del 3,21%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 326K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -418K barili; preced. 2,35 Mln barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%).