Borse europee in rally

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. L'attenzione degli investitori rimane rivolta alle trimestrali delle grandi banche statunitensi in arrivo oggi e ai dati macro USA.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,23%.Invariato lo, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,86%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,87%, buona performance per, che cresce dello 0,72%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,90%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.214 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,98%.In denaro il(+0,98%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,13%).di Milano, troviamo(+3,96%),(+2,78%),(+2,48%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.Tra i(+6,53%),(+3,21%),(+2,96%) e(+2,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.scende dell'1,05%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.