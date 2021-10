Eventi e scadenze del 14 ottobre 2021

Abitare In

(Teleborsa) -Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2021 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2021, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeMeeting annuale IIF 2021 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l'innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziariSTAR Conference – Fall Edition - Edizione virtuale - La STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana per consentire alle società del segmento STAR di effettuare incontri one to one e in piccoli gruppi organizzati in modalità virtuale con investitori istituzionali. L'evento offre agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italianeConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri delle Telecomunicazioni che terranno un dibattito orientativo sulla proposta di legge sull'intelligenza artificiale, concentrandosi sulla sua struttura normativa e sulle sfide per la sua efficace attuazioneForum di Impresa Cultura Italia-Confcommercio - Si tiene a Parma il Forum "Il cambiamento sociale tra cultura, tecnologia e impresa"Osservatorio CNA - "Comune che vai, burocrazia che trovi" - Verrà presentato a Roma l'Osservatorio CNA dedicato agli adempimenti burocratici legati alla transizione ecologica. Interverranno, tra gli altri, il Giudice della Corte Costituzionale, Sabino Cassese; i senatori, Paolo Arrigoni e Antonio Misiani; Pier Luigi Bersani e il presidente nazionale della CNA, Daniele VaccarinoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB 2° rata PCM- Variazione Coordinate Bancarie - per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCM.