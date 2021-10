Green Pass, massima allerta: si temono disordini e ritorsioni

(Teleborsa) -: domani venerdì 15 ottobre diventerà efficace il decreto che disponedi possesso ed esibizione delsu tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, inclusi studi professionali, uffici pubblici, aziende della logistica. Ed è proprio questo il settore dove l'allarme è più forte, perché si rischia il blocco totale dell'ingranaggio che porta i beni e le merci a destinazione.. "Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque", ha detto Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto.Ma ilulla possibilità di, come richiesto questa mattina dai sindacalisti ricevuti a palazzo Chigi dal Premier Mario Draghi. "Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione del Green pass almeno fino alla fine di ottobre, ma la risposta è stata negativa. Il governo ritiene che sia uno strumento indispensabile", ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.Nel frattempo, in vista del, il Prefetto ha già avvertito che lo sciopero "non è autorizzato" e "partecipare è reato". Anche l'Autorità di garanzia per gli scioperi ha sollecitato una revoca, ma i promotori ribadiscono che la manifestazione "è legittima"dopo i danni e la violenza di sabato scorso. Polizia in allerta per il rischio infiltrazioni, mentre la protesta viene dirottata al Circo Massimo. Priorità delle forze di polizia mantenere l'ordine pubblico, ma non sono esclusi incidenti agli ingressi delle fabbriche e grandi aziende, ma anche per le strade, preso ferrovie, porti ed aeroporti.Frattanto, ilper i settori del tdelle merci al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica. In particolare, per quanto riguarda, in relazione all’ingresso nel territorio nazionale degli autotrasportatori provenienti dall’estero, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea in attuazione delle cosiddette(green lanes) continuano ad applicarsile disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2021. Per quanto riguarda ilper garantire l’operatività delle navi e della catena logistica nazionale, con particolare riferimento a quelle che effettuano navigazione internazionale, vengono dettate le seguenti regole:il 15 ottobre e non è in possesso di green pass continua il periodo di imbarco e deve essere sottoposto allo sbarco a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;, al momento dell’ingresso a bordo deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19;e rientra a bordo successivamente, deve essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19.