Ricostruzione post-sisma Centro Italia completa entro il 2031

(Teleborsa) - Occorrerannoper completare lache avverrà prima del 2031. Lo ha detto, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, aprendo stamattina l’evento del decennale dell’Neidel post-sisma sono staticirca. "Nell’, a seguito delle semplificazioni, ne abbiamo. Se il ritmo sarà questo, servirà meno di un decennio", ha detto Giovanni Legnini."Ci sono risorse da investire sui borghi e nelle ricostruzioni - ha aggiunto -. Mai come in questo momento storico abbiamo unaquesta è un’occasione che non possiamo sciupare per conseguire livelli di sicurezza antisismica i più elevati possibili. Da questo punto di vista, non posso che ringraziare ISI per il lavoro importante sul fronte dell’informazione e della formazione. Noi stiamo cercando di fare proprio questo - ha concluso Legnini - prevenire nel ricostruire e possiamo giovarci degli standard di sicurezza rafforzati con le Norme Tecniche di Costruzione 2018 e la disciplina specifica della legge speciale post-sisma".