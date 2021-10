Rubix annuncia IPO da 850 milioni di euro sulla Borsa di Londra

(Teleborsa) -, multinazionale britannica attiva nel settore dei prodotti e servizi di manutenzione, riparazione e revisione industriale (il cosiddetto MRO), ha annunciato di stare valutando un'(IPO) sulla Borsa di Londra. La società intende chiedere l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul segmento premium del main market del. Rubixdalla vendita di nuove azioni ordinarie, a cui potrà essere associata anche la vendita di azioni da parte di attuali azionisti.Nei dodici mesi chiusi al 30 giugno 2021, Rubix ha generatoper 2.498 milioni di euro e unrettificato di 221 milioni di euro (margine EBITDA rettificato pari all'8,9%). Nel semestre chiuso al 30 giugno 2021, i ricavi sono stati di 1.312 milioni di euro e l'EBITDA rettificato di 123 milioni di euro (margine del 9,4%). Nel medio termine, Rubixrispetto all'anno conclusosi il 31 dicembre 2021, con un forte rimbalzo già realizzato nei sei mesi chiusi al 30 giugno 2021."Negli ultimi tre anni, siamo cresciuti rapidamente per affermare Rubix come ildi prodotti e servizi industriali - ha commentato il CEO Martin Thomsen - Ora siamo presenti in 22 mercati e lavoriamo con molti dei più grandi nomi dell'industria europea". "Guardando al futuro, Rubix ha, conquistare quote di mercato e reinvestire nel business - ha aggiunto il futuro Chair David Tyler - Inoltre, ci sono opportunità per una crescita per linee sterne attraverso un consolidamento continuo".Rubix si presenta infatti come "ildella distribuzione MRO, altamente frammentato e resiliente", in quanto dice di poter puntare su "una comprovata esperienza nel consolidamento del settore, supportato da uned esperto, con una solida pipeline di opportunità in atto per guidare la futura crescita inorganica".