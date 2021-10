Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.378 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 4.364 punti. Sale il(+0,77%); come pure, leggermente positivo l'(+0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,14%),(+0,75%) e(+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,64%.Al top tra i(+2,02%),(+2,01%),(+1,26%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,55%.Crolla, con una flessione del 2,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.Tra i(+3,74%),(+3,68%),(+3,62%) e(+3,53%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,35%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 326K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -418K barili; preced. 2,35 Mln barili)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)14:30: Empire State Index (atteso 27 punti; preced. 34,3 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,7%).