Banca Popolare di Fondi, Marzinotto: "Con Ulixes forniamo il nostro contributo alla ripartenza del Paese"

(Teleborsa) - "In 130 anni la Banca Popolare di Fondi ha visto il Paese cambiare in tante occasioni. La Banca è stata sempre presente e ha saputo cogliere i cambiamenti in atto in ogni momento. Ora in un Paese estremamente banco-centrico come il nostro le banche devono cominciare a fare anche altro e quindi cercare di contribuire alla ripartenza dell'Italia post Covid. La creazione di Ulixes va in questo senso. La Banca come azionista porterà il suo contributo, come socio, ma soprattutto contiamo su un management veramente preparato che possa contribuire nell'entrata in progetti innovativi di giovani, in un momento particolare, e anche in territori dove c'è bisogno di una ricaduta in termini di occupazione. Abbiamo veramente a cuore le vicende dei nostri territori in particolare per i giovani e per l'occupazione che in questo momento credo sia la priorità del Paese". È quanto ha affermato ilin occasione della"Assolutamente sì. Abbiamo avuto grandi manifestazioni di interesse in questi mesi. La nostra Regione è molto vivace da questo punto di vista, esistono già diverse realtà che stanno operando nell'innovazione, nell'agritech, nel fintech, e crediamo di poter essere in questo momento la risposta a molte idee fornendo il sostegno ai molti progetti che ci sono. Quel 40% lo andremo a destinare in maniera mirata alle migliori idee che potranno essere create nel nostro territorio.