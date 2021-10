Francia, inflazione settembre confermata in calo su mese. +2,2% su anno

(Teleborsa) - Confermata in crescita su anno e in calo su mese l'inflazione in Francia nel mese di settembre. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in, in leggero rialzo rispetto alla stima preliminare (+2,1%) e in accelerazione rispetto all'1,9% di agosto.Su, i prezzi al consumo hanno registrato uncontro il +0,6% registrato ad agosto. L'INSEE sottolinea che i prezzi deisono stati in forte contrazione (-0,8% dopo +0,4%), "a causa della flessione stagionale dei prezzi di alcuni servizi legati al turismo". In calo anche l'indice del cibo (-0,8% dopo +0,7%), i prezzi del tabacco (-0,2% dopo +0,0%) e quelli dei manufatti (+0,8% dopo +1,1%). In accelerazione, invece, i prezzi dell'(+1,3% dopo +0,6%).Il, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva del 2,7% su base annua, in linea con il consensus, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia un decremento dello 0,2% come il consensus.