Green Pass obbligatorio da oggi. Allerta massima per proteste e disordini

(Teleborsa) -, inclusi gli studi professionali, gli uffici pubblici, le aziende private della manifattura, dei servizi e della logistica., davanti all'ingresso di grandi aziende e su autostrade, porti, aeroporti. Oggi, poi, si terràuna nuova, che è stata dirottata al Circo Massimo per esigenze di contenimento, dopo il teatro di scontri visto sabato scorso.Si preannuncia un, anche a causa della protesta portata avanti da, che rischia di bloccare la catena della logistica e creare grandi disservizi al Paese.A guidare la protesta dei portuali sono in prima linea, il più importante approdo per le materie prime in Italia, che connette i traffici via mare con il Continente europeo. Sono giàraggruppate, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata ieri dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste, che ieri ha confermato "siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque".dove i 130 lavoratori hanno preso tutti servizio.Il Governo è rimasto fermo sulle sue posizioni e non ha ceduto alla pressante richiesta dei sindacati di far slittare la data di operatività del Green Pass al 30 ottobre. "Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione del Green pass almeno fino alla fine di ottobre, ma la risposta è stata negativa. Il governo ritiene che sia uno strumento indispensabile", ha dichiarato ieri il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l'incontro cn il Premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.Il Green Pass sui luoghi di lavoro diventa obbligatorio a partire da oggi 15 ottobre,, ma anche presso gli(colf e badanti). Obbligatorio anche per chi lavoraed d anche per chi lavora come fper accedere agli uffici (perfino coloro che ricaricano le macchine di distribuzione del caffè o i corrieri o coloro che effettuano formazione presso uffici pubblici).Sempre da oggi, con il rientro i presenza e l'obbligo del Green pass,a il periodo di utilizzo emergenziale dello, che non si potrà utilizzare per evitare il Green Pass e dovrà essere appositamente disciplinato., da oggi, scatterà l, ma non il licenziamento. Le imprese con meno di 15 dipendenti potranno dar luogo alla sostituzione del dipendente assente per un massimo di 10 giorni.Ladel possesso del certificato verde è affidata a datore di lavoro, che potrà effettuarlasu undel personale e, in caso di lavoro su turni o nei servizi pubblici essenziali. Per evitare code ed assembramenti all'ingresso sarà possibile velocizzare le procedure di verifica utilizzando l'apposita app messa a disposizione dalla Sogei,, scaricabile sugli smartphone o totem in grado di leggere digitalmente il Pass.