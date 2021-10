Green Pass, Unatras: autotrasportatori italiani discriminati rispetto a stranieri

(Teleborsa) -e delle regole predisposte dal MIMS cheed a vantaggio di quelli stranieri."Almeno ildelle imprese italiane già da questa mattina è statoper fare, innescando di fatto una forma diche danneggia un settore centrale della nostra economia", sottolinea Unatras, parlando di un "effetto dirompente sull’economia del settore dei trasporti"."Quello che avevamo ampiamente previsto si sta purtroppo verificando - dicono le associazioni di autotrasporto riunite sotto la sigla Unatras - La committenza (cioè il settore produttivo) si sta già rivolgendo all’estero per sostituire i servizi di trasporto forniti dai vettori italiani".Unatras – di cui fanno parte le principali associazioni dell’autotrasporto: Fai, Fiap, Unitai e Assotir per Conftrasporto-Confcommercio, Cna Fita, Confartigianto Trasporti, SnaCasartigiani – si dice "sorpresa, allibita e indignata" dalle decisioni prese dal governo che stanno "mettendo in difficoltà imprese e lavoratori che nelle fasi più drammatiche della pandemia hanno garantito al Paese l’approvvigionamento dei farmaci e dei beni di prima necessità".