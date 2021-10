Hargreaves Lansdown, crescita clienti nonostante rallentamento volumi trading

Hargreaves Lansdown

(Teleborsa) -, società di servizi finanziari britannica che vende prodotti a investitori al dettaglio, ha attirato 23 milanel trimestre al 30 settembre 2021 (il primo dell'anno fiscale della società) eper 1,3 miliardi di sterline. Gli(AUA) hanno raggiunto i 138 miliardi di sterline, in aumento del 2% dal 30 giugno 2021. Inel trimestre sono stati di 142,2 milioni di sterline (leggermente inferiori ai 143,7 milioni dello stesso periodo del 2020)."Oggi riportiamo un, con una crescita continua di clienti e attività in quello che è in genere il nostro trimestre più tranquillo - ha detto il- Il tasso di fidelizzazione dei clienti rimane solido al 92,6% e continuiamo a vedere nuovi clienti costruire ricchezza, diversificare le partecipazioni e impegnarsi a investire". Il numero uno della società evidenzia che i risultati sono stati raggiunti nonostante l'allentamento delle misure di restrizione della pandemia (che avevano portato tanti piccoli investitori a usare le piattaforme di investimento) e "la continua incertezza del mercato" "La", ha aggiunto Hill.