Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+1,41%)

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 129.854,7 in guadagno dell'1,41%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 711, dopo aver avviato la seduta a 707.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,73%.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, bene, con un rialzo dell'1,73%.avanza dell'1,17%.