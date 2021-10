Italia, saldo commerciale agosto in calo a 1,316 miliardi di euro

(Teleborsa) - Per il mese di agosto 2021 l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le(+5,4%) che per le(+0,6%). L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all’incremento delle vendite verso l'area UE (+6,0%), mentre quelle verso i mercati extra UE sono in diminuzione (-5%). Nel trimestre giugno-agosto 2021, rispetto al precedente, l’export cresce del 3,4%, l’import del 5,8%.L'Istituto nazionale di statistica sottolinea che la moderata crescita congiunturale dell'export "è condizionata dalle(vendite di mezzi di navigazione marittima) verso i mercati extra UE registrate a". Al netto di queste, l'aumento congiunturale dell'export è pari al 5,8%.Ad agosto 2021, l'export crescedel 17,8%, con un forte aumento delle vendite sia verso l'area UE (+19,9%) sia verso i mercati extra UE (+15,8%). L'import registra un incremento tendenziale molto più sostenuto (+31,7%), che interessa sia l'area UE (+25,1%) sia, in misura più ampia, l'area extra UE (+39,9%).Tra isi segnalano metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (con una crescita del 29,3%), macchinari e apparecchi n.c.a (+13,5%), prodotti petroliferi raffinati (+89,0%), sostanze e prodotti chimici (+28,2%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+16,6%).Su base annua, le; i contributi maggiori riguardano le vendite verso Germania (che aumentano del 18,0%), Stati Uniti (+16,9%), Francia (+11,7%) e Belgio (+30,9%). Risulta in diminuzione soltanto l’export verso paesi ASEAN (-4,7%), Svizzera (-1,3%) e Giappone (-3,6%).La stima delad agosto 2021 è pari a +1.316 milioni di euro (era +3.929 ad agosto 2020 e +8.780 a luglio 2021). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +4.502 milioni (era +5.521 ad agosto dello scorso anno).Nel mese di agosto 2021 iaumentano dello 0,9% su base mensile e del 12% su base annua.