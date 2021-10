OVHcloud, esordio positivo sulla Borsa di Parigi

OVHcloud

(Teleborsa) -, azienda francese e principale provider europeo di servizi cloud, sta registrando un. Il titolo scambia sopra quota 19,25 euro alle 10:30, in rialzo del 4% rispetto aldi 18,5 euro indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato unadi circa 3,5 miliardi di euro. La società aveva in precedenza comunicato unadi prezzo compresa tra 18,5 e 20 euro."Il successo dell'IPO di OVHcloud dà il via a una nuova fase di sviluppo per la nostra azienda - ha commentato il- Questa operazione ci forniscee rafforzare la nostra posizione di campione europeo e attore puro nel cloud, supportando al contempo la nostra espansione internazionale e rafforzare i rapporti di fiducia che manteniamo con i nostri stakeholder".Il gruppo intende utilizzare i proventi netti dell'emissione delle nuove azioni per finanziare la propria strategia di crescita, compreso in particolare il finanziamento della propria espansione geografica e la, lo sviluppo di nuovi prodotti e, potenzialmente, ancheQuella di OVHcloud è la, dopo il debutto didel mese scorso, che ha fornito alla società una capitalizzazione superiore ai 4 miliardi di euro. L'obiettivo non dichiarato di OVHcloud è quello di diventare l'alternativa europea allo strapotere di, Azure () e Google () nel settore.