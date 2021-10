Peter Ratcliffe: Coronavirus non è sconfitto, serve sforzo mondiale

(Teleborsa) -, anzi forsebiamo visto quanto questo coronavirus possa essere imprevedibile e dobbiamo stare attenti a quella parte del mondo che ancora non è stata vaccinata". Lo ha detto SirPremio Nobel per la Medicina nel 2019, in un’intervista che sarà trasmessa in occasione della prima puntata di MattinaLive, il morning show ideato da Gennaro Coppola e condotto da Mariù Adamo, in onda da lunedì 18 ottobre alle 11.30 sull’emittente Canale 8."Penso che quando ci sia unache minaccia il mondo,E questo finora non è stato fatto: posso capire perché i governi sono poco predisposti, ma serve uno sforzo sanitario e di ricerca globale”."Ho paura che possano- ha aggiunto Ratcliffe - ma non lo saremo mai completamente, perché potrebbe trattarsi di virus sconosciuti. Dobbiamo essere preparati, quindi, ma anche pronti all’ignoto. L’unica reazione corretta è quella di tenere semprela ricerca medica e scientifica in modo che saremo in grado di rispondere rapidamente"."Non credo che la popolazione non si fidi della scienza, anzi in questi mesi si è creata unaCerto, probabilmente non ci siamo spiegati bene al pubblico. Ma bisogna ricordarsi - ha concluso il Premio Nobel - che la