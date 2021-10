Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

CNH Industrial

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Telecom Italia

A2A

Enel

Hera

Carel Industries

Mutuionline

Esprinet

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

B.F

Autogrill

Tod's

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha rivisto l'inflazione di settembre al +2,5% annuo, ai massimi da novembre 2012; l'Eurostat ha registrato un surplus della bilancia commerciale per l'eurozona in netto calo ad agosto.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve calo dell', che scende a 1.783,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,74%.Torna a salire lo, attestandosi a +105 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,88%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, eavanza dello 0,31%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.424 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.014 punti.Leggermente positivo il(+0,62%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+0,72%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,94%.Svettache segna un importante progresso del 2,81%.Vola, con una marcata risalita del 2,48%.avanza dell'1,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.del FTSE MidCap,(+4,08%),(+2,97%),(+2,79%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,50%.scende dell'1,36%.