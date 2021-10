Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,57% grazie alle prime trimestrali positive.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. L'è in calo (-1,32%) e si attesta su 1.771,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 82,29 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +104 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,87%.buona performance per, che cresce dello 0,81%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,37%, e composta, che cresce di un modesto +0,63%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,81% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 28.853 punti.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,56 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,36 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.di Milano, troviamo(+3,37%),(+3,13%),(+2,04%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Tra i(+7,76%),(+3,84%),(+2,53%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,30%.In caduta libera, che affonda del 2,06%.