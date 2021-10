Senza verve l'indice delle società High Tech italiane (+0,67%), seduta effervescente per Esprinet

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

media capitalizzazione

Esprinet

Sesa

FTSE Italia Star

Reply

bassa capitalizzazione

Be Shaping the Future

Eurotech

Sabaf

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 146.649,1, con un aumento insignificante dello 0,67% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dell'1,32% a 932.Tra i titoli adell'indice tecnologia, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,84%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,31%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,00%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,42% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,28%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,83%.