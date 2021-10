Spazio: rinviato volo suborbitale AM-CNR con Virgin Galactic

(Teleborsa) - Lail 23° volo dello spazioplano VSS Unity, a cui prendono parte Aeronautica Militare e CNR,, dopo il completamento di una serie approfondita di test ed analisi sui materiali delle VMS (Virgin Mother Ship) Evee VSS (Virgin Space Ship) Unity, rispettivamente la nave madre e lo spazioplano di Virgin Galactic, propedeutiche all’avvio di un articolato processo di aggiornamento tecnico - già pianificato per fine settembre ultimo scorso e non più procrastinabile - che servirà ad incrementarne le prestazioni.In base alle valutazioni di Virgin Galactic, questo programma di lavoro, seppur comporti un ritardo non indifferente sul programma, ènel settore dei voli suborbitali commerciali e, allo stesso tempo, fondamentale per incrementare ulteriormente i margini di sicurezza.Nel prendere atto di tale decisione, improntata ad un principio di ottimizzazione – in sicurezza - dei processi di aggiornamento, e pertanto condivisibile dalla Forza Armata, si comunica la conseguente riprogrammazione della missione di volo sperimentale dell’ Aeronautica Militare – Consiglio Nazionale delle Ricerche "VIRTUTE-1" (Volo Italiano per la Ricerca e la Tecnologia sUborbiTalE) al 2022, in un periodo che è in via di definizione da parte della Virgin Galactic.