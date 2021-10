Toyota riduce piano produzione novembre del 15% per carenza chip

Toyota

(Teleborsa) -prevede che ila novembre raggiungerà i 850.000-900.000 veicoli. Questa stima rappresenta tuttavia unrispetto all'outlook presentemente comunicato. Con l'obiettivo di compensare le precedenti carenze di produzione, la multinazionale giapponese aveva inizialmente pianificato di produrre circa 1 milione di veicoli, ma ill'ha costretta a rivedere i suoi piani.I volumi di produzione globali sono stati di circa 830.000 unità a novembre 2020 e da circa 500.000 a 600.000 unità a settembre e ottobre 2021. Il taglio di novembre sarà di circa 50.000 unità in Giappone e tra 50.000 e 100.000 unità negli altri Paesi. "Stiamoe non saremo in grado di compensare le precedenti carenze di produzione", spiega la società in una nota. La casa automobilistica ha detto inoltre di prevedere che la cLo scorso mese Toyota ha ridottoche terminerà il 31 marzo a 9 milioni di veicoli dai precedenti 9,3 milioni a causa della riduzione della produzione di settembre e ottobre. Nella nota odierna ha confermato che si atterrà alla previsione.