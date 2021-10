Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

finanziario

beni industriali

Goldman Sachs

Visa

American Express

Caterpillar

Walgreens Boots Alliance

McDonald's

Cisco Systems

Travelers Company

Amazon

Marriott International

Tesla Motors

Analog Devices

Bed Bath & Beyond

Moderna

Western Digital

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dell'1,09% sul; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Poco sopra la parità il(+0,63%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,93%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,76%),(+1,51%) e(+0,96%).del Dow Jones,(+3,80%),(+2,56%),(+2,54%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,64%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,72%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+3,31%),(+3,11%),(+3,02%) e(+2,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,9%)16:00: Indice NAHB (atteso 76 punti; preced. 76 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,09 Mln barili)14:30: PhillyFed (preced. 30,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 293K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%).