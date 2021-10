Amministrative, affluenza in calo rispetto al primo turno: si vota fino alle ore 15

(Teleborsa) - In base ai dati diffusi dale relativi ai 63 comuni delle Regioni a statuto ordinario chiamati ad eleggere il sindaco, l'si attesta al 33,33%, in netto calo rispetto al 39,86% del primo turno. I seggi si sono chiusi alle 23 e hanno riaperto alle ore 7 questa mattina. Si avrà tempo per votare fino alle ore 15. In questa tornata elettorale sono coinvolti circa 5 milioni di elettori.alle 23 ha votato il 30,87% contro il 36,82% del primo turno. Al'affluenza per ilè stata leggermente superiore al 32,61% ma anche qui il dato precedente era del 36,50%. Aalle 19 aveva votato il 26%. Si vota anche in altri sette capoluoghi di provincia: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.Pur essendo entrato in vigore l'obbligo del, il possesso della certificazione verde non è richiesto per i componenti dei seggi normali (lo è invece per quelli ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare) ed i rappresentanti di lista accreditati, come indicato da un'apposita circolare del Viminale.