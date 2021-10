Coronavirus, oggi 1597 nuovi casi. Covid quarta causa di morte in Italia

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più ditra antigenici e molecolari con ilalloQuesti i numeri del bollettino di oggi, lunedì 18 ottobre, diffuso come ogni giorno dal ministero della Salute per aggiornare laOggi in Italia,, c'è una pressione inferiore e sotto controllo sulle terapie intensive. Stanno partendo le terze dose" di vaccino "per i più fragili e per gli operatori sanitari. Ci attendiamo che durante i prossimi mesi possa esserci una recrudescenza del virus e della malattia, ma ragionevolmente è difficile pensare che ci si possa ritrovare in una nuova ondata come quelle a cui abbiamo assistito in passato". Così all'Adnkronos Salute, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), fa il punto sull'attuale situazione epidemiologica Covid-19."Oggi ilo ha detto il Presidente del presidente Consiglio superiore della Sanità e coordinatore Cts, nel corso della sua Lectio magistralis che ha tenuto in occasione dell'apertura dell'anno accademico dell'Università di Bergamo.Locatelli, che è di Bergamo, ha voluto mostrare la foto dei carri militari che portavano le bare dei bergamaschi fuori dalla città nel marzo 2020, perché i cimiteri erano pieni. "- ha sottolineato - e che ha provocato un eccesso di mortalità in tutti i Paesi a elevato tenore economico e certamente l'Italia è stato il primo Paese occidentale ad affrontare questo dramma senza avere punti di riferimento, anzi creandone per altri Paesi, che hanno così potuto far tesoro della tragica esperienza italiana, soprattutto in questa regione e particolarmente in questa città"Se si potranno fare i pranzi a Natale con 20 persone?sono sempre stati facilitanti per la trasmissione. Sarebbe meglio rimandarli all'anno prossimo, meglio fare su Zoom ancora un po'". Così oggi il virologointervistato a Un Giorno da Pecora.