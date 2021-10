Health Italia sospende progetto scissione di Rebirth

Health Italia

(Teleborsa) - Il CdA diha deliberato di sospendere l’operazione di scissione proporzionale parziale in Rebirth e di non procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria chiamata ad approvare la stessa scissione.Lo fa sapere la stessa società, con una nota, precisando che "pur permanendo ragioni industriali e motivazioni che hanno portato all’approvazione del Progetto di Scissione (come da Progetto di Scissione e Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Health Italia) tale decisione e` stata dettata da, previo confronto con Rebirth e con il supporto degli advisor di Health Italia e Rebirth, alla luce dellederivanti dai provvedimenti della magistratura che hanno interessato alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e avendo riguardo ai conseguenti impatti sull’andamento delle negoziazioni del titolo Health Italia e sul processo di ammissione alle negoziazioni di Rebirth su AIM Italia, che costituisce una delle condizioni al perfezionamento dell’operazione".In tale contesto - continua la nota - "il Consiglio di Amministrazione renderà noto al mercato qualsiasi sviluppo rilevante ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili".Health Italia, inoltre, a precisazione di alcune notizie apparse su alcuni organi di stampa, "conferma che i provvedimenti di sequestro non hanno interessato la società, il suo patrimonio o i suoi beni, e non risultano oggetto di sequestro le azioni detenute dagli amministratori interessati nel capitale sociale della società".