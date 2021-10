Insurance Summit, ruolo assicurazioni di "primo piano in crescita e transizione sostenibile"

(Teleborsa) - Il settore assicurativo può "contribuire ad adi quest'anno. Sottolineeremo il nostro ruolo non solo nel garantire la più ampia protezione per imprese e famiglie, ma anche come primariCosìpresidente dell'Ania, in apertura dei lavori dell'- organizzato dall'associazione - ha sottolineato come il settore assicurativo "ha la consapevolezza di svolgere un ruolo di primo piano per lanella sua accezione più ampia, non solo ambientale ma anche sociale e finanziaria". "Questo - ha aggiunto - soprattutto in un'ottica di superamento della crisi sanitaria che non lasci indietro nessuno e che riduca le disparità oggettive che si sono create perPer Farina "occorre unasato sulla complementarità traUn sistema che garantisca in modo integrato la copertura dei bisogni di protezione della popolazione contro un'ampia gamma di rischi".?"Gli assicuratori, che sono i principali erogatori di pensioni professionali e personali, hanno la capacità di fornire servizi che ampliano la portata della protezione", ha ricordato Farina che ha aggiunto: "Oggi dobbiamo chiederci se e come le misure di risposta all'emergenza coronavirus" messe a punto dai governi e dalla Ue "possano diventare, come auspico,. Una risposta positiva in questo senso richiederebbe naturalmente più risorse pubbliche, il cui reperimento - ha detto ancora - può trovare vincoli significativi a seguito del forte aumento del debito pressoché in tutti i Paesi". "Sono convinta - ha quindi ribadito - che il tema del finanziamento di un sistema di protezione più ampio ed inclusivo possa essere efficientemente affrontato nell'ambito di unaNon va inoltre dimenticato che la crisi pandemica si è inserita in un contesto caratterizzato da un pluriennale trend di invecchiamento della popolazione, destinato ad accentuare i bisogni di protezione contro i rischi sanitari e assistenziali", ha detto Farina" nel percorso della risposta globale al cambiamento climatico. Così in un messaggio inviato in occasione dell''Insurance Summit 2021, il Presidente del Consiglio,ricordando come il tema scelto per l'evento "Il lavoro e l'impegno di tutti è fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e gli obiettivi intermedi che ci siamo prefissati". "Il ruolo di congiunzione tra risparmio privato e tessuto produttivo ha scritto ancora - consente loro di aiutare le aziende a mettere in campo soluzioni preventive contro i rischi climatici. La gestione mutualistica del rischio contribuisce a ridurre l'impatto economico degli eventi meteorologici estremi. L'orizzonte di lungo termine può indirizzare gli investimenti verso progetti che portano a una crescita sostenibile", ha detto ancora il Premier. "Il mondo assicurativo aveva all'attivo oltre mille miliardi di euro di investimenti a fine 2020. Può dunque dare unSono sicuro che le imprese assicurative sapranno cogliere questa opportunità", ha concluso Draghi"Con il consolidamento della ripresa oggi possiamo guardare al futuro con cauto ottimismo ma è certo che dobbiamo continuare a sostenere le nostre economie perché c'è ancora molta incertezza all'orizzonte''. Lo ha detto il ministro dell'Economia,intervenendo all'Insurance summit.La pandemia, sottolinea il ministro, haper arrivare a ''un insieme delle azioni concertate tra i paesi''. Infatti ''solo con un'azione coordinata dei governi e della Bce abbiamo potuto contenere conseguenze più gravi''. In questo scenario ''un coordinamento internazionale è di fondamentale importanza per poter promuovere la ripresa''. E i membri del G20 hanno condiviso ''l'importanza di sostenere la crescita e non ritirare gli auti per poter promuovere la sostenibilità e, soprattutto, per poter limitare ulteriori rischi. Un coordinamento internazionale è di fondamentale importanza per poter promuovere la ripresa''Il ruolo del G20 è ''il rilancio del multilateralismo'' e la presidenza italiana ''ha contribuito in modo significativo per il rilancio del multilateralismo, che richiede una. Questo multilateralismo rinnovato potrà consentire di affrontare le sfide future: lavvisa Franco che aggiunge: "il rapporto dell'Onu sul clima parla in modo chiaro:' altrimenti ci saranno delle ''conseguenze disastrose per il nostro pianeta'', 'Per il Ministro "il cambiamento climatico è un elemento globale, dobbiamo quindi intervenire e le