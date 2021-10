Mercati europei deboli. Su Milano pesa lo stacco cedole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Su Piazza Affari pesano però i ribassi delle sette che oggi: Banca Ifis, Banca Mediolanum, Generali, Ilpra, Intesa Sanpaolo, MARR, Unipol.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,48%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +106 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,50%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,76%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,76% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 28.884 punti.Senza direzione il(+0,06%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(-0,06%).di Milano, troviamo(+1,93%),(+1,76%),(+1,33%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che mostra un -6,08%.continua la seduta con -3,87%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,67%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%.del FTSE MidCap,(+3,25%),(+2,87%),(+2,56%) e(+2,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,41%.Sensibili perdite per, in calo del 3,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.