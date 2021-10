Nuova Sabatini, MISE: "Misura rifinanziata con 300 milioni"

(Teleborsa) - È stata rifinanziata con ulteriorila, la misura delche ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali. Si tratta – spiega il Mise in una nota – di risorse stanziate con laapprovata e pubblicata in Gazzetta ufficiale.La continuità operativa della misura era stata già assicurata dalcon ilattraverso lo, che ha permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. "Questo duplice intervento di Giorgetti – sottolinea il ministero – ha quindi consentito di rifinanziare la 'Nuova Sabatini' con un ammontare complessivo di risorse pari a. Le PMI potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali)".