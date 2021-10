Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio di settimana in calo per la borsa di Wall Street dopo aver archiviato l'ottava scorsa con buoni guadagni. L'attenzione degli investitori resta concentrata sullae sull'andamento delleche temono spingeranno al rialzo l'inflazione.Sul fronte macroeconomico, prima dell'apertura della borsa laha diffuso i dati della produzione industriale visibilmente calata, disattendendo le attese degli analisti. Tra poco è atteso un aggiornamento dall'sull', che misura la fiducia dei costruttori americani sulle vendite di nuove abitazioni.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,58%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.453 punti. In frazionale calo il(-0,33%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,41%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,83%),(-0,78%) e(-0,77%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,93%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Tra i(+3,87%),(+1,87%),(+1,48%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%.