RdC verso il restyling: atteso un tesoretto da 1 miliardo

(Teleborsa) - Tempo di Manovra, tempo di spartizioni. Nuove tensioni agitano i partiti che sostengono il governo, che restano divisi sull'impiego delle risorse a disposizione. Qualcosa di più preciso si saprà entro domani, con l'approvazione deche dovrà essere inviato a Bruxelles.Fra i temi della contesta anche il, il cui restyling curato da Mario Draghi farà discutere i partiti che sostengono il governo, divisi sul rifinanziamento della misura a sostegno delle famiglie in difficoltà e sull'impiego del tesoretto che emergerà l'anno prossimo grazie al rafforzamento delle politiche attive e dei controlli.Il decreto fiscale ha messo sul piatto altriil Reddito di Cittadinanza e coprire le richieste sospese nell'ultima parte del 2021, ma il Premier ha già anticipato unsul fronte dei controlli e delle politiche attive. La review da attuare l'anno prossimo potrebbe fare emergereper circadi euro.Risorse non trascurabili in una fase in cui le richieste sono molte e le risorse a disposizione piuttosto limitate. Il Pd preferirebbe impiegarle per la, il centrodestra (Lega, Italia Viva e Forza Italia) puntano alla riforma fiscale ed apiù che al taglio del cuneo-fiscale.Il problema è che sia la riforma dei fisco che quella deglisono carenti di risorse: sulla prima si è iniziato appena a discutere, mentre la seconda parte già azzoppata. Ilper la riforma degli ammortizzatori, meno delladalla riforma disegnata dal Ministro del Lavoro, che passa per una Cig estesa ed un potenziamento di Naspi e Dis-coll.E' naturale quindi che le risorse rese disponibili dal RdC provocheranno un assalto alla diligenza en nuove tensioni fra i partiti.