Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è il rallentamento della crescita dell'nel terzo trimestre, a cui si associa il continuo rialzo dei prezzi delle commodities. Sono sette le aziende di Borsa Italiana che oggi: Banca Ifis, Banca Mediolanum, Generali, Ilpra, Intesa Sanpaolo, MARR, Unipol.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.764,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,17%), raggiunge 83,24 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +112 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,78%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,73%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 28.901 punti.Guadagni frazionali per il(+0,26%); consolida i livelli della vigilia il(+0,03%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,18%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,09%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,38%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che segna un -5,90%.prosegue le contrattazioni a -3,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,80%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,85%),(+2,83%),(+2,53%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.scende dell'1,15%.