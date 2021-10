Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

sanitario

utilities

Goldman Sachs

Home Depot

Wal-Mart

Microsoft

Walt Disney

Amgen

Merck

Travelers Company

Bed Bath & Beyond

C.H.Robinson

Baidu

Moderna

Biogen

NetApp

Regeneron Pharmaceuticals

Amgen

(Teleborsa) - Prosegue senza grandi scossoni la seduta a Wall Street, con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sulla stagione delle trimestrali delle società.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,07%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.480 punti. Leggermente positivo il(+0,54%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,23%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,78%),(+0,58%) e(+0,45%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,69%) e(-0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,15%),(+1,20%),(+0,73%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,23%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,12%.Tra i(+6,61%),(+5,16%),(+4,13%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,29%.In caduta libera, che affonda del 2,23%.