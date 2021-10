Terna confermata al top della sostenibilità: entra nel MIB ESG Index

Terna

(Teleborsa) - Arriva un nuovo riconoscimento della sostenibilità di, che è una delle quaranta società incluseil primo indice delle blue-chip italiane dedicato alle best practice sulle tematiche ambientali, sociali e di governance, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.Il nuovo indice basa la selezione delle aziende incluse sull’esito dell’ondotto dall’agenzia di rating, parte di Moody's ESG Solutions, che si compone di diversi livelli di analisi e indaga la performance ESG di un’impresa attraverso un processo strutturato che tiene conto di KPI specifici e delle politiche implementate.Grazie ai risultati di questa analisi,", il più alto della scala. Una conferma per l'azienda che è già inclusa nel Dow Jones Sustainability Index e in tutti i principali indici di sostenibilità, tra cui Stoxx Global ESG Leaders, FTSE4Good, Bloomberg Gender Equality Index Euronext Vigeo Eiris, ECPI, MSCI.