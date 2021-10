Ambiente, Vodafone lancia la Eco-SIM realizzata con plastica riciclata

(Teleborsa) - A partire da ottobre 2021,fornirà ai clienti le, di dimensioni dimezzate e realizzate in plastica riciclata, sostituendo progressivamente le SIM attualmente prodotte in plastica vergine. Le Eco-SIM – fa sapere Vodafone in una nota – saranno introdotte in tutti i 12 mercati europei di Vodafone, oltre che in Egitto, Turchia e Sudafrica, come parte dell'impegno a ridurre il proprio impatto ambientale.L'introduzione da parte di Vodafone di Eco-SIM elimina la necessità di produrre annualmente 320 tonnellate di plastica vergine, con unParallelamente Vodafone prosegue con lale sim digitali, compatibili con un numero sempre crescente di dispositivi. Ad oggi, tuttavia, – spiega la società – la maggior parte dei clienti di telefonia mobile richiede ancora una scheda SIM fisica per il proprio telefono cellulare, esigenza che comunque tenderà a diminuire con la maggiore diffusione delle eSIM.Dal 2020, – sottolinea la nota –La società ha inoltre ritirato i sacchetti di plastica monouso e ha rimosso o limitato l'uso di materiali promozionali o di marketing in plastica, sostituendoli con alternative a basso impatto ambientale.Entro il 2030 il. Vodafone Italia ha anticipato questi obiettivi, al 2025 per le emissioni proprie di gas a effetto serra (Scope 1), e già dal novembre 2020 acquista energia elettrica unicamente da fonti rinnovabili (Scope 2). A partire dal 1 luglio 2021 inoltre l'intera rete europea di Vodafone è alimentata al 100% da elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Vodafone Gruppo si impegna, inoltre, a dimezzare le emissioni da fonti terze riconducibili a Vodafone (Scope 3) – che includono joint ventures, supply chain, utilizzo dei device e prodotti venduti – entro il 2030, e ad azzerarle completamente entro il 2040, anticipando di dieci anni l'originario impegno di raggiungere l'obiettivo di emissioni zero (net zero) entro il 2050.Vodafone si è, anche, impegnata a riutilizzare,. Per raggiungere questo obiettivo, la società ha avviato programmi di gestione dell'efficienza delle risorse e dello smaltimento dei rifiuti in ogni mercato per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei rifiuti di rete e delle apparecchiature IT in esubero.