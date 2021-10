Andamento positivo per il settore costruzioni a Milano (+0,93%)

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Andamento rialzista per l', nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dalIlha aperto a 43.497,4, in crescita dello 0,93% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 519, dopo aver avviato la seduta a 519.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,56% sui valori precedenti.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,48%.Buona performance per, che cresce dell'1,50%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, scambia in profit, che lievita dell'1,31%.