Energia, la strategia del governo contro il caro bollette

(Teleborsa) - Lapotrebbe avere un impatto consistente in Italia, dove sono più sentite le ricadute dei prezzi del gas. Nonostante gli interventi del governo, la. È quanto emerge dall'ultimaLa settimana è iniziata con nuovicon, solo ieri, un aper una materia prima energetica su cui le quotazioni sono quintuplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rincari che secondo il Financial Times rischiano di frenare la ripresa che si sperava stesse esplodendo, dopo i crolli causati da lockdown e misure restrittive anti Covid. In tale scenario il governo sta correndo ai ripari per cercare di tamponare gli effetti dei rincari delle bollette.Dopo l'intervento a fine settembre per evitare la stangata dei prezzi del gas e della luceLa prima – che figura oggi tra i temi sul tavolo della cabina di regia, e del successivo Consiglio dei ministri, sul Documento programmatico di bilancio (Dpb) che disegna la cornice della manovra – prevede unche comprendono gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. L'intervento a cui si lavora dovrebbe concretizzarsi nel trasferimento degli oneri di sistema nella fiscalità generale. Allo studio vi è, inoltre, unaPer gli utenti più vulnerabili – secondo quanto si legge nello, anticipato dal Sole 24 Ore – è prevista una deroga rispetto alla completa liberalizzazione del mercato elettrico attesa per il 2023. Secondo stime del ministero della Transizione ecologica, – come riporta il quotidiano economico finanziario – si tratta diche includono gli over 75, i titolari del bonus sociale (lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico), le persone che necessitano di apparecchiature salvavita, i soggetti con disabilità coperti dalla legge 104, le utenze ubicate nelle isole minori interconnesse e quelle delle aree colpite da terremoti.L'del dl prevede che, non appena sarà cessato il servizio di maggior tutela – ovvero il 1 gennaio 2023 – i venditori dovranno offrire ai clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica che ne faranno richiesta la fornitura energetica a un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, nonché i costi efficienti della commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio definiti dall'Arera. Per garantire una maggiore consapevolezza degli utenti, l'Arera dovrà definire in via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo all'ingrosso.La proposta sta incontrando, tuttavia, ilche suggerisce di restringere la misura solo ai beneficiari del bonus sociale elettrico per disagio economico e fisico.