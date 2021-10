Gorillas, l'app che consegna la spesa in 10 minuti chiude round da 1 miliardo di dollari

Delivery Hero

(Teleborsa) - Gorillas, la startup tedesca di delivery che consegna la spesa in 10 minuti, ha, in quello che è il più grande finanziamento di un'azienda non quotata che il settore delle consegne di generi alimentari in Europa abbia mai visto fino ad oggi. Il round è stato guidato dalla società tedesca di consegnee ha incluso finanziamenti da parte degli investitori esistenti Coatue Management, DST Global, Fifth Wall, Tencent, Atlantic Food Labs, Fifth Wall, Greenoaks e dai nuovi investitori Alanda Capital, G Squared, Macquarie Capital, MSA Capital e Thrive Capital. Il round odierno arrivail finanziamento di Serie B di 290 milioni di dollari del marzo 2021."La dimensione del round di finanziamento che comunichiamo oggi da parte di uno straordinario gruppo di investitori sottolinea l'enorme potenziale di mercato che abbiamo di fronte - ha affermatodi Gorillas - Con Delivery Hero abbiamo scelto un forte supporto strategico profondamente radicato nel mercato globale delle consegne, rinomato per la sua esperienza nello. Abbiamo il miglior team del nostro settore, partner di rilievo e risorse finanziarie per rafforzare la nostra posizione di leader di mercato in Europa e oltre".L'azienda riesce a portare la spesa a casa in 10 minuti grazie a una rete di magazzini che si trovano nei centri cittadini e sono predisposti per il prelievo e l'imballaggio ottimizzati. Fondata nel giugno 2020 e con sede a Berlino, Gorillas oggi(Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.) e ha consegnato oltre 4,5 milioni di ordini negli ultimi 6 mesi. Il, investendo in modo più mirato in operatività, persone, tecnologia, marketing e infrastrutture finanziarie.