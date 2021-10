Open Fiber, reali di Svezia in visita al quartier generale di Roma

(Teleborsa) - Lae il, la Ministra per il Commercio Esteroe rappresentanti di Business Sweden, organizzazione pubblico-privata svedese, hanno fatto visita al quartier generale dia Roma, nell’ambito della partnership stretta da Open Fiber conper accelerare una trasformazione digitale sostenibile nei rispettivi Paesi, in particolare nel campo dell’(Fiber To The Home), la fibra ottica che arriva direttamente all’interno delle case.La delegazione svedese è stata accolta dal Direttore Generale di Open Fiber, che ha commentato: “La collaborazione tra Open Fiber e Business Sweden è fruttuosa e continuerà a garantire opportunità di sviluppo per entrambi, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi europei di digitalizzazione del continente”.Gli ospiti nel corso della mattinata hanno anche visitato il(SOC), il centro di intelligenza tecnologica da cui Open Fiber gestisce il monitoraggio e l’esercizio della sua rete su tutto il territorio italiano.