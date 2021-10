Polonia, von der Leyen: "Sentenza Corte polacca è sfida a unità Ue"

(Teleborsa) - E' in corso a Strasburgo ilallo stato di diritto. La decisione della Corte polacca di riaffermare la prevalenza del diritto interno rispetto a quello europeo, infatti, ha creato forte tensione a Bruxelles, tanto che si è parlato di unae della possibilità di imporre a Varsavia, ma le parole pronunciate ieri dalhanno aperto la strada ad una possibile pacificazione.Intervenendo all'Europarlamento, il Primo Ministro polacco ha affermato "per noi è una, noi siamo qui,e non andiamo da nessuna parte, vogliamo che l'Europa ridiventi forte, ambiziosa e coraggiosa".Morawiecki però si è detto contrario ad "un'Europa dei doppi standard", aggiungendo cheLa Presidente della Commissione europea, dal canto suo, ha replicato "per la recente sentenza della Corte costituzionale polacca" che "e costituisce unaeuropei"., ha convenuto la numero uno di Bruxelles, ribadendo. La Commissione europea - ha poi ricordato - ha una serie di strumenti per agire, ad esempio le procedure di infrazione, il meccanismo di condizionalità ed altri strumenti finanziari. E poi c'è E l'articolo 7, che von der Leyen definisce "uno strumento potente su cui dobbiamo tornare" e prevede la possibilità di sospendere i diritti di adesione all'Unione europea in caso di violazione grave e persistente dei principi sui quali poggia l'Unione.