Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che rimane concentrata sulla stagione delle trimestrali. Sul fronte macroeconomico, prima dell'Opening Bell ilha diffuso il dato sul mercato immobiliare: costruzioni di nuove abitazioni e permessi edilizi Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,32%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 4.501 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,16%); poco sopra la parità l'(+0,26%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,06%),(+0,87%) e(+0,49%).Tra i(+2,66%),(+2,21%),(+2,02%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%.(+3,17%),(+2,44%),(+1,54%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.